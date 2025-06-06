Cabo Verde e Marrocos intensificam cooperação e alargam parceria nas áreas dos transportes e da logística

Os governos de Cabo Verde e de Marrocos intensificaram, esta segunda-feira, 22, em Rabat, as relações de amizade e cooperação existentes, visando alargar a parceria entre os dois países, particularmente, nos domínios dos transportes e da logística.

Cabo Verde esteve representado pelo ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, e o Reino de Marrocos esteve representado neste encontro de trabalho pelo seu ministro dos Transportes e da Logística, Abdessamad Kayouh.

De acordo com a nota governamental, “durante a reunião, foi destacada a importância da conectividade aérea na promoção da economia, do turismo e do investimento”, tendo Cabo Verde saudado a dinâmica positiva registada nas ligações aéreas entre os dois países.

É que a Royal Air Maroc opera voos directos entre Casablanca e Cidade da Praia (cinco vezes por semana) e, mais recentemente, entre Casablanca e Sal (duas vezes por semana), rotas que “fortalecem o turismo, o comércio e o transporte de carga, criando novas oportunidades de negócios e facilitando a mobilidade entre os dois Estados”.

As delegações, ainda de acordo com a fonte, analisaram novas perspectivas de cooperação, nomeadamente, no sector da logística, reconhecido como essencial para dinamizar os fluxos comerciais e atrair investimento para Cabo Verde.

Nesse encontro, Cabo Verde e Marrocos manifestaram a intenção de intensificar o intercâmbio de experiências e boas práticas, com vista a reforçar a cooperação na área da formação de pilotos e controladores aéreos cabo-verdianos, que poderão beneficiar de programas especializados neste país da Magrebe.