Ministro dos Negócios Estrangeiros português elogia agenda ambiciosa com Cabo Verde

O ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel, realçou hoje que a agenda bilateral entre Cabo Verde e Portugal é ambiciosa e que, por estar sempre a ser cumprida, há razões para ter mais ambição.

Paulo Rangel fez esta declaração à imprensa após ter sido recebido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo.

"Nós aproveitamos naturalmente essa oportunidade para passarmos em revista, como disse o Sr. Ministro, a nossa agenda bilateral, que é uma agenda ambiciosa, mas que sinceramente tem um grau de execução que é assinalável e, portanto, é uma agenda ambiciosa que está sempre a ser cumprida e, por isso, temos razões para ter mais e mais ambição", afirmou Paulo Rangel.

O governante português mencionou a preparação da Cimeira Bilateral entre Portugal e Cabo Verde, destacando que este momento marca o início dos trabalhos preparatórios para o evento que está programado para ocorrer no Outono.

"Naturalmente, também tratamos da preparação da Cimeira Bilateral, digamos que temos aqui o pontapé de saída para os trabalhos preparatórios dessa Cimeira, que terá lugar no Outono", acrescentou.

Rangel também reconheceu que as declarações conjuntas entre os governos de Cabo Verde e Portugal podem parecer repetitivas, mas sublinhou a importância de comunicar constantemente o progresso e a positividade nas relações bilaterais. "Há uma coisa que as conferências de imprensa ou as declarações à imprensa com o Governo de Cabo Verde e com o Estado de Cabo Verde têm é que são sempre muito maçadoras, porque dizemos sempre o mesmo, é que está tudo bem, é tudo excelente e pode tudo ainda melhorar e, portanto, afinal, há, sob esse ponto de vista, uma novidade enorme e, como se diz em inglês, no news, good news, quer dizer, é sinal que as coisas estão a correr bem", concluiu.