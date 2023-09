Marrocos aprova acordo de investimentos celebrado com Cabo Verde

​O Governo marroquino aprovou na quinta-feira o acordo de promoção e protecção mútua de investimentos com Cabo Verde, celebrado durante a visita do primeiro-ministro ao país em Maio.

A aprovação, em conselho de ministros, reflecte a vontade de “aprofundar a cooperação com Cabo Verde”, referiu o ministro dos Negócios Estrangeiros, Nasser Bourita, ao receber cartas credenciais do novo embaixador cabo-verdiano em Marrocos, Elias Andrade.

O diplomata expressou a vontade de “operacionalizar os instrumentos políticos e jurídicos assinados na 2.ª Comissão Mista”, realizada em maio, em que foi ainda assinado um acordo de supressão de vistos com o qual se pretende promover o turismo.

Na altura, foi igualmente assinada uma convenção para evitar dupla tributação e prevenção da evasão fiscal, entendimentos nos domínios do ordenamento do território, habitação e desenvolvimento urbano durável, bem como outros documentos sobre atividades ligadas à juventude, mulheres, formação e bolsas de estudo.

A próxima comissão mista terá assento em Cabo Verde, em data a anunciar, a par da abertura da embaixada de Marrocos na Praia.

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, disse, em maio, que as relações entre os dois países estão num “momento especial”, com a “formalização do reconhecimento da integridade territorial do Reino de Marrocos por Cabo Verde, entre outras iniciativas que reforçam a base política e diplomática para a exploração e o desenvolvimento da cooperação entre as duas nações”.