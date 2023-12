Obras para construção da maternidade e pediatria do HBS lançadas esta sexta-feira

As obras para construção da maternidade e pediatria do Hospital Baptista de Sousa (HBS), em São Vicente, foram oficialmente lançadas esta sexta-feira. A previsão é que estejam concluídas dentro de 20 meses.

O projecto, que abrange uma área de 5.550 metros quadrados, é financiado pelo Governo da China, num investimento de cerca de 1.2 milhões de contos.

Presente na cerimónia de lançamento das obras, o embaixador da China em Cabo Verde, Xu Jie, destaca os resultados programáticos da cooperação entre os dois países.

“Promover a economia e melhorar a qualidade de vida do povo são as prioridades do governo de Cabo Verde, também com uma orientação importante para a cooperação pragmática entre a China e Cabo Verde. Espero que as empresas responsáveis pela implementação do projeto, o Instituto de Pesquisa e Projecto de Construção Urbana da China e a China Railway Fortes Bureau Group, executem cautelosamente o contrato, garantam a qualidade do projecto, cumpram a tarefa com êxito e cumpram as devidas contribuições para melhorar as condições médicas do povo cabo-verdiano e, ao mesmo tempo, aprofundar a amizade entre os nossos povos”, afirma.

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, que presidiu à cerimónia, realça o regresso da cooperação chinesa a São Vicente.

“E a nossa cooperação volta novamente a São Vicente, num sector importante e determinante, a saúde, com a construção da maternidade e pediatria do Hospital Batista de Sousa. Gostaria também de reconhecer a boa parceria e cooperação que tem havido com a República Popular da China relativamente à disponibilização de pessoal médico, especialistas, médicos que têm estado a colaborar activamente com Cabo Verde, no nosso Serviço Nacional de Saúde. Esperamos que esta grande obra seja mais uma pedra muito forte no reforço da cooperação com a China”, sublinha.

A nova maternidade e pediatria do HBS deve disponibilizar cerca de 125 camas, serviços de urgência de maternidade e pediatria, ambulatório, atendimento pediátrico, internamento, unidade de cuidados intensivos de pediatria, unidade de cuidados intensivos neonatais, ginecologia, obstetrícia e um bloco operatório.