Cabo Verde e Índia assinam protocolo para estabelecer diálogo político

Cabo Verde e Índia assinaram esta segunda-feira na cidade da Praia, um protocolo para estabelecer o diálogo político entre os dois países e promover acções de cooperação.

"A assinatura do protocolo estabelece o quadro legal para as consultas bilaterais que servirá de plataforma para o diálogo político diplomático entre a Índia e Cabo Verde", afirmou aos jornalistas a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miryan Vieira.

Na primeira reunião de consulta bilateral entre os dois países, Miryan Vieira explicou que, através do protocolo assinado, os dois países vão poder analisar “as questões de foro bilateral e multilateral” alternadamente, na Praia ou numa cidade da India.

Segundo a governante, na reunião fez-se um "balanço positivo" das intervenções da Índia, sobretudo no sector da educação e da saúde em Cabo Verde, perspectivando-se cooperação no domínio do turismo, economia azul e sectores digitais.

Estiveram também sob análise “instrumentos para financiamento de que o Índia Exim Bank dispõe para países como Cabo Verde. Há todo um potencial para desenvolvermos uma cooperação mais estreita com a Índia", apontou.

O secretário para a África Central e Ocidental do ministério das Relações Exteriores da Índia, Sevala Mude, assinalou o “progresso alcançado” desde a última troca de impressões oficial entre os dois países.

"É uma oportunidade para rever e identificar novas áreas onde ambos os países poderão trabalhar juntos, para benefícios mútuos", apontou.