PM realiza visita oficial ao Luxemburgo para reforçar cooperação bilateral

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, realiza uma visita oficial ao Grão-Ducado do Luxemburgo de 16 a 18 de Outubro, a convite do seu homólogo luxemburguês, Luc Frieden. A deslocação insere-se no quadro do reforço das relações bilaterais entre os dois países, com enfoque na diplomacia, meio ambiente, inovação, comércio, desenvolvimento sustentável e cultura.

Segundo comunicou o Governo, p programa oficial inicia hoje, 16, com encontros de alto nível com o Primeiro-ministro de Luxemburgo e o Vice-Primeiro-ministro, que acumula as pastas dos Negócios Estrangeiros e Comércio Exterior e da Cooperação e Ação Humanitária.

Ainda hoje, Ulisses Correia e Silva tem previsto um encontro com representantes do Ministério do Meio Ambiente, Clima e Biodiversidade.

Na sexta-feira, 17, o Chefe do Governo será recebido pelo Presidente da Câmara dos Deputados e pela Comissão dos Assuntos Externos e Europeus. A agenda inclui também uma audiência com Sua Alteza Real, o Grão-Duque Guillaume V, e um encontro com o CEO da Luxinnovation, Mario Grotz, seguido de um almoço de trabalho dedicado à promoção da inovação e do investimento.

A visita encerra-se no sábado, 18, com um encontro com a comunidade cabo-verdiana residente no Luxemburgo.

Segundo a mesma fonte, o programa culmina com um espetáculo do músico e ex-ministro da Cultura, Mário Lúcio Sousa, no C.A.P.E – Ettelbruck, em celebração dos 50 anos da Independência Nacional.

“Esta visita reveste-se de particular importância para o aprofundamento das relações históricas entre Cabo Verde e o Luxemburgo e reforça a posição de Cabo Verde como parceiro estratégico e confiável no contexto europeu e global”, lê-se no comunicado do Governo.