Luxemburgo alarga Programa Indicativo de Cooperação com Cabo Verde para 116 milhões de euros

Luxemburgo vai reforçar o Programa Indicativo de Cooperação (PIC) com Cabo Verde em 17,6 milhões de euros, visando reforçar a parceria em áreas vitais para o arquipélago, que passa a rondar os 116 milhões de euros.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que se encontra de visita oficial de três dias ao Grão-Ducado de Luxemburgo, realçou que assinou hoje com o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Xavier Bettel, a extensão do PIC, que reforça a parceria “em áreas vitais para Cabo Verde”, num contexto global “particularmente desafiante”.

O novo PIC, anunciou, passa, assim, a rondar os 116 milhões de euros.

“O pacote financeiro é aumentado em 7,6 milhões de euros para os sectores da água e do saneamento, e 10 milhões de euros para programas de formação profissional, emprego e empregabilidade”, escreveu o chefe do Governo.

Ulisses Correia e Silva indicou ainda que as duas partes discutiram “um apoio suplementar” que deverá ser fixado para contribuir para as necessidades de financiamento da recuperação de infraestruturas destruídas e danificadas pela tempestade de 11 de Agosto.