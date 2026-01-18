Política

Terceira vaga da Democracia - Uma cronologia decisiva

O ano de 1989 marcou um ponto de viragem na história contemporânea, ao desencadear uma vaga de mudanças políticas que começou na Europa de Leste e rapidamente se repercutiu em África. O colapso dos regimes socialistas, tanto de inspiração comunista como nacionalista, redefiniu sistemas políticos, alianças internacionais e modelos de governação em dois continentes.

1985–1988: O contexto que antecedeu a ruptura

A chegada de Mikhail Gorbatchov à liderança da União Soviética, em 1985, introduziu reformas profundas na política interna e externa soviética. A Perestroika e a Glasnost enfraqueceram o controlo central e sinalizaram o fim da intervenção militar nos países aliados. Em paralelo, as economias planificadas da Europa de Leste e os Estados africanos de partido único enfrentavam crises económicas prolongadas, agravadas pelo endividamento externo e pelo desgaste político dos regimes.

Fevereiro de 1989 - Queda do Regime na Argélia

Na Argélia, a deterioração da situação económica e social desencadeou, em Outubro de 1988, protestos de grande escala contra o regime da Frente de Libertação Nacional (FLN), no poder desde a independência em 1962. As manifestações, reprimidas com violência, expuseram o esgotamento do sistema político e a incapacidade do Estado em responder às expectativas da população, sobretudo dos mais jovens.

A pressão das ruas obrigou o regime a recuar. Em Fevereiro de 1989, uma nova Constituição pôs termo ao sistema de partido único e legalizou o multipartidarismo, abrindo um processo de liberalização política sem precedentes no país. A reforma fez da Argélia um dos primeiros Estados africanos a iniciar uma transição formal para o pluralismo político no final da Guerra Fria, antecipando em vários meses a queda do Muro de Berlim e o colapso dos regimes socialistas na Europa.

Abril de 1989 – a queda do regime na Polónia

O primeiro grande abalo ocorre na Polónia. Entre Janeiro e Abril, o regime comunista negoceia com o sindicato Solidariedade, abrindo caminho às eleições parcialmente livres de 4 de Junho, vencidas pela oposição. O facto assinala a primeira derrota eleitoral de um partido comunista no poder no Leste europeu.

Maio de 1989 – Hungria abre fronteiras com a Áustria

Na Hungria, o processo acelera a partir de Maio, com o desmantelamento da fronteira com a Áustria. A abertura permite a fuga de milhares de cidadãos da Alemanha de Leste e torna-se irreversível em Outubro, quando o regime comunista é formalmente extinto.

9 de Novembro de 1989 – Queda do Muro de Berlim

Na Alemanha de Leste, manifestações de massa multiplicam-se ao longo do segundo semestre. A 9 de Novembro de 1989, a abertura inesperada das passagens fronteiriças leva à queda do Muro de Berlim, símbolo maior da divisão europeia e da Guerra Fria.

17 de Novembro - Revolução de Veludo na Checoslováquia

O efeito dominó estende-se rapidamente. Na Checoslováquia, a Revolução de Veludo derruba o regime sem recurso à violência e conduz Václav Havel à Presidência da República. Na Bulgária, o líder comunista é afastado poucos dias após a queda do Muro de Berlim.

25 de Dezembro de 1989 – Morte de Ceaușescu

A Roménia constitui a excepção violenta: em Dezembro, confrontos armados levam à queda do regime e à execução do ditador Nicolae Ceaușescu.

Fevereiro de 1990 – Benim abre-se ao multipartidarismo

O Benim é outro primeiro caso emblemático. No final de 1989, o país abandona oficialmente o marxismo-leninismo e, em Fevereiro de 1990, a Conferência Nacional Soberana inaugura o multipartidarismo, tornando-se referência continental.

19 de Fevereiro de 1990 

Abertura política em Cabo Verde.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1259 de 14 de Janeiro de 2026.

