Sofia Lourenço nomeada cônsul honorária de Cabo Verde na região Centro de Portugal

A empresária e activista social luso-brasileira Sofia Conceição Reixa Lourenço foi nomeada cônsul honorária de Cabo Verde para os distritos de Castelo Branco, Viseu e Guarda, em Portugal, por despacho do ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades cabo-verdiano, José Luís Livramento.

O anúncio foi feito por Elisângela Carvalho, conselheira da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, durante a quarta Gala Beneficente da Associação Mais Lusofonia, realizada no passado dia 10 de Janeiro, em Castelo Branco.

Segundo a diplomata, a carta patente deverá ser entregue nos próximos dias, em cerimónia oficial em Lisboa, ainda sem data definida.

Conforme a Agência Incomparáveis, Sofia Lourenço afirmou que a nova função permitirá uma melhor estrutura para realizar acções consulares e dar maior atenção às problemáticas vivenciadas pela comunidade cabo-verdiana na região.

A conselheira da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, Elisângela Carvalho, destacou ainda o trabalho desenvolvido pela Associação Mais Lusofonia, liderada por Sofia Lourenço, com acções solidárias em várias ilhas de Cabo Verde e apoio a doentes evacuados em Portugal.

Sofia Lourenço é jurista, licenciada em Direito, com especialização em Medicina Legal, e pós-graduada em Medicina Ortomolecular, Nutrição Funcional e Bioquímica. É também licenciada em Medicina Tradicional Chinesa, empresária na área da Saúde e Bem-Estar, presidente da Associação Mais Lusofonia e reconhecida pelo seu activismo social e pela promoção da integração e multiculturalidade.