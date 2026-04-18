​MpD assinala 36 anos com conferência internacional sobre democracia em África

O Movimento para a Democracia (MpD) organiza, este sábado, 18, uma conferência internacional dedicada ao tema “Democracia em África: eleições, legitimidade e confiança democrática”, no quadro das comemorações dos 36 anos do partido.

A conferência será presidida pelo Presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva, e contará com a presença de responsáveis políticos, académicos e especialistas nacionais e internacionais para debater os desafios actuais da democracia no continente africano.

Segundo o MpD, esta iniciativa pretende promover uma reflexão “exigente e plural” sobre o funcionamento dos sistemas democráticos, num contexto marcado pela fragilização das instituições, pela erosão da confiança dos cidadãos e pela persistência de práticas autoritárias, incluindo golpes de Estado militares e constitucionais.

“A conferência parte da ideia de que as eleições, sendo essenciais, não são suficientes para garantir a democracia, propondo um debate centrado na qualidade das instituições, no respeito pelas liberdades fundamentais, na independência da justiça e na boa governação”, indica.

O programa inclui dois painéis temáticos: o primeiro dedicado aos limites das eleições como critério exclusivo de legitimidade democrática e aos riscos de deriva autoritária; o segundo focado nos caminhos para reforçar a democracia, com destaque para instituições fortes, transparência, inclusão social e oportunidades para os jovens.

O MpD sublinha que a realização desta conferência no âmbito do seu aniversário reveste-se de particular simbolismo, tendo em conta o papel do partido na construção e consolidação da democracia em Cabo Verde desde 1991.

A iniciativa reúne dirigentes políticos, deputados, autarcas, representantes da sociedade civil, jornalistas e estudantes, e visa contribuir para um debate aberto e orientado para soluções sobre o futuro da democracia em África.