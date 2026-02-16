Campanha eleitoral para legislativas de 17 de Maio arranca hoje em todo o país

A campanha eleitoral para as eleições legislativas de 17 de Maio arranca hoje, mobilizando partidos políticos e candidatos em todo o território nacional, num período marcado por apelos à participação cívica e ao reforço da democracia.

As diferentes forças políticas já anunciaram as suas agendas de campanha, que incluem comícios, contactos de proximidade com os eleitores e debates públicos, com enfoque nas principais preocupações da população, como emprego, economia, saúde e educação.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) apelou a todos os intervenientes para o cumprimento rigoroso das normas legais que regem o processo eleitoral, sublinhando a importância de uma campanha pautada pelo civismo, respeito mútuo e transparência.

Por sua vez, organizações da sociedade civil têm incentivado os cidadãos, em especial os jovens, a exercerem o seu direito de voto, considerando as eleições legislativas um momento crucial para o futuro do país.

As eleições de 17 de Maio visam a escolha dos deputados que irão compor a Assembleia Nacional para a próxima legislatura, sendo este um dos momentos mais importantes do calendário político cabo-verdiano.

Durante o período de campanha, as autoridades reforçaram as medidas de segurança e fiscalização, com o objectivo de garantir um ambiente tranquilo e justo para todos os concorrentes.

A campanha eleitoral decorre até as 24 horas do dia 15 de Maio, conforme estabelece a lei eleitoral.

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) concorre sob o lema: “Cabo Verde para Todos”, enquanto o Movimento para a Democracia (MpD) adoptou como slogan “Cabo Verde pa frente (Cabo Verde para a frente) e a União Cabo Verdiana Democrática e Independente (UCID) concorre com o lema “Mais equilíbrio Melhor governação”.

O slogan do partido Pessoas, Trabalho e Solidariedade (PTS) é “Cabo Verde na korason” (Cabo Verde no coração) e o Partido Popular (PP) escolheu “PP, o voto da diferença”.

Nas legislativas de 17 de Maio concorrem cinco partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS e PP – aos 72 lugares de deputado na Assembleia Nacional, distribuídos por 13 círculos eleitorais, dez no país e três na diáspora.

Nas últimas eleições legislativas, em 18 de Abril de 2021, o MpD venceu com maioria absoluta, ao eleger 38 deputados, seguido do PAICV com 30 e da UCID com quatro.