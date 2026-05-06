Cerca de 100 observadores da CEDEAO estarão no país para acompanhar legislativas até 22 de Maio

A comunidade Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental enviou na passada segunda-feira, 4, uma missão de curto prazo com cerca de 100 observadores para Cabo Verde, para acompanhar as eleições legislativas de 17 de Maio e monitorizar todas as fases do processo eleitoral.

Conforme um comunicado da CEDEAO, a missão integra 20 peritos provenientes de Estados-membros da CEDEAO, que estarão no país entre 4 e 22 de Maio e serão distribuídos por todas as ilhas.

Os observadores têm competências em áreas como direito constitucional, assuntos políticos, diplomacia, media, gestão eleitoral, prevenção de conflitos, género e inclusão, bem como segurança.

De acordo com a mesma fonte, os observadores de longo prazo irão acompanhar todas as fases do processo eleitoral antes, durante e após o escrutínio, produzindo análises em tempo real e recomendações com vista à prevenção de eventuais tensões.

O objetivo é contribuir para um ambiente de transparência, confiança e elevada participação eleitoral.

Para assegurar a coordenação da missão e preparar o destacamento de uma missão de curto prazo, que deverá contar com cerca de 100 observadores, será instalada uma sala de situação para monitorizar continuamente a evolução do processo eleitoral, com emissão de relatórios diários dirigidos à Comissão.

De salientar que antes deste destacamento, a CEDEAO já havia enviado uma missão de averiguação pré-eleitoral ao país, entre 1 e 8 de Março de 2026.

A equipa reuniu-se com diversos actores políticos e institucionais, incluindo o Governo, partidos e coligações políticas, a Comissão Nacional de Eleições e organizações da sociedade civil, tendo posteriormente submetido o relatório final à Comissão da organização regional.

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