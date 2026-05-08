Governo suspende publicações do concurso para recrutamento de 300 estagiários

O Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública (MMEAP) informou hoje que suspendeu as publicações relativas ao concurso de recrutamento de 300 estagiários no âmbito da 10.ª edição do Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública (PEPAP), na sequência de uma deliberação da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Em nota de esclarecimento, o ministério refere que, conforme determinação da CNE, irá suspender de imediato quaisquer publicações relativas ao concurso.

Entretanto, esclarece que a decisão não implica a paralisação do processo de recrutamento, uma vez que a iniciativa integra o Programa do Governo, está prevista na lei e dispõe de cobertura orçamental.

O ministério assegura ainda aos candidatos a continuidade do processo até à realização dos estágios previstos no âmbito da 10.ª edição do PEPAP.

De referir que no dia 17 de Abril o MMEAP abriu as candidaturas para a 10.ª edição do PEPAP, com um total de 300 vagas destinadas a jovens entre os 18 e os 35 anos.

Contudo, a CNE determinou a suspensão imediata da publicitação do concurso, por considerar que a iniciativa poderá violar os deveres de neutralidade e imparcialidade durante o período eleitoral.

Além da suspensão imediata das publicações relacionadas com o concurso, a Comissão advertiu o ministro para o dever de contenção e imparcialidade, alertando que a não suspensão da divulgação deste e de outros concursos da mesma natureza poderá configurar crime de desobediência.