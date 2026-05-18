Legislativas2026: João Santos Luís diz que “abstenção venceu as eleições”

O candidato da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) afirmou hoje que “a abstenção venceu as eleições legislativas”, ao reagir aos resultados provisórios do escrutínio, que ditaram a perda de dois deputados do partido.

Nas primeiras declarações após os dados provisórios das eleições, na sede nacional da UCID, em São Vicente, João Santos Luís admitiu que “as eleições não correram bem” para o partido.

Mas considerou que o processo eleitoral ficou marcado por “muita sujeira” e “atitudes antidemocráticas” em todas as ilhas e na diáspora.

O dirigente considerou que a elevada taxa de abstenção, que estimou em cerca de 50 por cento (%) a nível nacional, demonstra o afastamento dos cidadãos da participação política.

“Nós apelámos a uma participação massiva dos cidadãos cabo-verdianos, isso não aconteceu. Podemos considerar que, mais uma vez, é a abstenção quem vence estas eleições legislativas”, afirmou.

João Luís mostrou-se particularmente desiludido com os resultados em São Vicente, círculo eleitoral onde a UCID perdeu metade da representação parlamentar, passando de quatro para dois deputados.

Para a mesma fonte, a UCID realizou uma campanha “terra a terra” e “porta a porta” em todas as zonas da ilha e sublinhou o partido “foi o principal defensor dos interesses de São Vicente no parlamento nos últimos anos”.

“O povo de São Vicente trocou o disco para tocar a mesma música”, afirmou, sustentando que a vitória do MpD ou do PAICV “representará perdas para a ilha”.

Mas, segundo o líder da UCID, estes resultados justificam-se porque houve utilização “massiva e expressiva de recursos públicos por parte de câmaras municipais e do Governo em benefício MpD e do PAICV, que “manipularem o eleitorado” durante a campanha eleitoral.

Apesar da derrota, o presidente da UCID assegurou que o partido continuará a defender um projecto alternativo para o país, sustentado que tem propostas para a economia, justiça, segurança, emprego e desenvolvimento socioeconómico.

“A luta continua, nós perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra”, declarou.

Questionado sobre a possibilidade de negociações políticas num eventual cenário sem maioria absoluta, João Santos Luís escusou-se a avançar posições, alegando que ainda aguarda os resultados oficiais da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Nas eleições de hoje, cinco partidos políticos - PAICV, MpD, UCID, PTS e PP - concorrem aos 72 mandatos de deputado, distribuídos por 13 círculos eleitorais, dos quais dez no território nacional e três na diáspora.

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 18 de Abril de 2021, tendo o MpD vencido com maioria absoluta, ao eleger 38 deputados, contra 30 do PAICV e quatro da UCID.