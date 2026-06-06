Eurico Monteiro designado presidente interino do MpD

​O ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial, em função, Eurico Monteiro, foi designado hoje como presidente interino do Movimento para a Democracia (MpD).

Esta informação foi avançada em comunicado pelo MpD, após o encontro realizado hoje de forma online entre os membros da Comissão Política Nacional e da Direcção Nacional do partido.

Segundo o documento, Eurico Monteiro irá conduzir o partido nesta fase de transição até à eleição do novo presidente, marcada para 06 de Setembro deste ano.

"Este é um momento de responsabilidade, serenidade e compromisso com a unidade interna, a estabilidade institucional e a democracia partidária, refere o comunicado.

Na mesma reunião, foi igualmente aprovada a realização da Convenção Nacional do partido para os dias 25, 26 e 27 de Setembro próximo.

O encontro deverá reunir delegados de diferentes estruturas do MpD para debater orientações políticas e proceder às deliberações previstas nos estatutos da organização.

Para a liderança do partido, o antigo líder parlamentar do MpD Paulo Veiga confirmou a sua candidatura, na sequência do anúncio de demissão de Ulisses Correia e Silva, após a derrota nas legislativas de 17 de Maio, em que o PAICV obteve 37 dos 72 deputados à Assembleia Nacional, contra 33 do MpD.

Após as eleições, o deputado eleito pelo círculo eleitoral de África, Orlando Dias, anunciou também a sua candidatura à liderança do partido.