MpD quer saída de Francisco Carvalho do governo para “defesa da credibilidade das instituições” e afasta eleições antecipadas

O Movimento para a Democracia defende que o primeiro-ministro Francisco Carvalho deve deixar o cargo enquanto decorre o processo judicial em que foi acusado pelo Ministério Público. A posição foi transmitida pelo presidente interino do MpD, Eurico Monteiro, após uma audiência de urgência com o Presidente da República.

Segundo Eurico Monteiro, o partido não questiona o princípio da presunção de inocência, mas considera que a acusação formal contra o chefe do Governo “coloca em causa a imagem e a credibilidade das instituições”.

“Esta situação de termos um cidadão, presidente de um partido político, eleito com toda a legitimidade pelo seu partido, governando o país, com fortes suspeitas de ter cometido crimes no exercício de cargos públicos e crimes de natureza muito grave, não nos parece compatível com as funções de Primeiro-Ministro de um país pequeno e vulnerável como Cabo Verde, onde a credibilidade das instituições, o prestígio, a transparência, o rigor e a legalidade têm sido activos importantes para a mobilização de recursos e para a afirmação do país no cenário internacional”, afirmou.

Segundo Eurico Monteiro, a questão colocada ao Presidente da República não está relacionada com a apreciação dos crimes em causa, mas com a responsabilidade política associada ao exercício do cargo de Primeiro-Ministro.

“Nós reafirmámos ao Senhor Presidente da República, e não é uma reafirmação apenas formal, mas por convicção, que acreditamos no princípio da presunção de inocência e que as pessoas, até prova completa da sua culpabilidade, devem ser tidas como inocentes. Mas também reafirmámos ao Presidente da República que a Constituição define arguido, nos termos da lei, como a pessoa sobre quem recaem fortes suspeitas de ter cometido crimes”, indicou.

O presidente interino do MpD afasta a hipótese de eleições antecipadas e sublinha que a solução deve ser encontrada dentro da maioria parlamentar do PAICV.

“O PAICV ganhou as eleições e tem legitimidade para governar. A solução deve ser encontrada no quadro maioritário do partido que ganhou as eleições. Nós não podemos pôr em causa as eleições que já foram realizadas e que tiveram o resultado que tiveram. Isto significa que esta atitude não implica um novo governo, mas sim uma decisão que, do ponto de vista ético, moral e da defesa dos interesses do país, deve ser tomada pelo atual Primeiro-Ministro, criando espaço para encontrar soluções constitucionais no quadro das eleições válidas já realizadas e assumidas por todos”, sublinhou.

Questionado sobre os próximos passos caso Francisco Carvalho mantenha a decisão de permanecer no cargo e responder perante a justiça, Eurico Monteiro diz que o partido “continuará a agir dentro das instituições, sobretudo no Parlamento”.

O Presidente da República deverá agora ouvir os diferentes partidos políticos antes de tomar uma posição sobre a atual crise política.