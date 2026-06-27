Primeiro-ministro destaca emprego como prioridade e aponta sector privado como motor da economia

O primeiro-ministro, Francisco Carvalho, destacou hoje o emprego como a principal prioridade do seu Governo, sublinhando que a criação de postos de trabalho deve ser impulsionada sobretudo pelo sector privado, com o Estado a assumir o papel de facilitador.

Em declarações aos jornalistas à margem do Festival da Gamboa, na capital, o chefe do executivo afirmou que a aposta na empregabilidade é central para o desenvolvimento do país e para a realização das aspirações dos jovens cabo-verdianos.

“O emprego é o maior projecto social de qualquer sociedade. Tendo emprego, os jovens podem sonhar, materializar e conquistar. Esse é o sonho de Cabo Verde”, afirmou Francisco Carvalho.

O primeiro-ministro sublinhou ainda que o Estado deve criar condições favoráveis ao investimento e ao funcionamento das empresas, de forma a dinamizar a economia e gerar oportunidades.

“O Estado nunca cria emprego directamente. Quem cria emprego é o sector privado. O nosso papel é facilitar, criar condições para que as empresas funcionem e possam empregar os jovens aqui, sem necessidade de emigrar”, acrescentou.

Francisco Carvalho apontou igualmente desafios estruturais como o acesso à educação, saúde e transportes, bem como o reforço do setor primário, nomeadamente agricultura, pesca e pecuária, como áreas estratégicas para o desenvolvimento económico do país.

“Temos de apostar no desenvolvimento do sector primário para dinamizar a economia e tornar Cabo Verde um país cada vez mais desenvolvido”, defendeu.

O chefe do Governo aproveitou ainda para comentar o momento vivido pela selecção nacional de futebol, considerando a histórica qualificação dos Tubarões Azuis no Mundial um motivo de celebração nacional e um reflexo do impacto social do desporto.

“O futebol é algo mágico. Hoje é dia de festa, de alegria e de celebração. Este momento mostra a capacidade de unir o país”, afirmou, defendendo o reforço da aposta no desporto e na formação de jovens talentos em várias modalidades.

O primeiro-ministro concluiu, deixando uma mensagem de felicitação aos atletas e às estruturas técnicas.