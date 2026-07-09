​Primeiro-ministro Francisco Carvalho reforça parceria com Portugal na primeira visita oficial ao exterior

O primeiro-ministro, Francisco Carvalho, reuniu-se hoje, 9 de Julho, em Lisboa, com o seu homólogo português, Luís Montenegro, naquela que constitui a sua primeira deslocação internacional desde a tomada de posse. O encontro centrou-se no reforço da cooperação bilateral nas áreas da economia, saúde, ensino superior e comunidade cabo-verdiana residente em Portugal.

A visita marca o início da agenda internacional do novo chefe do Governo e teve como principal objectivo consolidar as relações entre Cabo Verde e Portugal, consideradas estratégicas por ambos os executivos.

Segundo o Governo, Francisco Carvalho e Luís Montenegro abordaram temas ligados à cooperação económica, ao sector da saúde, ao ensino superior e às políticas de acolhimento e integração da comunidade cabo-verdiana em território português.

No final do encontro, os dois primeiros-ministros destacaram o carácter especial da relação entre os dois países, sublinhando que vai além de uma parceria próxima.

“Vai além de uma parceria próxima”, referiram os dois chefes de Governo, que descreveram Cabo Verde e Portugal como países irmãos, ligados pela língua, pela cultura, pelos valores partilhados e pela afinidade entre os dois povos.

Os responsáveis destacaram igualmente a importância das comunidades cabo-verdiana em Portugal e portuguesa em Cabo Verde como factor de aproximação entre os dois Estados.

A reunião em Lisboa decorreu num contexto de continuidade da cooperação histórica entre os dois países, abrangendo áreas como educação, saúde, mobilidade, formação e investimento.

Para o Governo, a deslocação representa um sinal da prioridade atribuída ao aprofundamento das relações com Portugal e ao fortalecimento da cooperação bilateral em sectores considerados estratégicos para o desenvolvimento do país.