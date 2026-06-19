Governo de Francisco Carvalho toma posse com 15 ministros e três secretários de Estado

O Presidente da República, José Maria Neves, nomeou esta sexta-feira Francisco Avelino Vieira de Carvalho para o cargo de Primeiro-Ministro, na sequência das eleições legislativas de 17 de Maio. No mesmo dia, foram igualmente nomeados os membros do novo Executivo, composto por 15 ministros e três secretários de Estado. A cerimónia de tomada de posse do novo governo acontece hoje, às 17h00, no palácio da Presidência da República.

A nomeação do chefe do Governo foi formalizada através do Decreto Presidencial n.º 14/2026, publicado no Boletim Oficial. No diploma, o Presidente da República refere que ouviu as forças políticas com assento parlamentar e teve em consideração os resultados eleitorais antes de proceder à indigitação do líder do PAICV para o cargo de Primeiro-Ministro.

Já através do Decreto Presidencial n.º 15/2026, foram nomeados, sob proposta do Primeiro-Ministro, os restantes membros do Governo.

Entre as principais novidades da nova estrutura governativa está a acumulação, por Francisco Carvalho, da pasta das Finanças. O novo Executivo integra ainda Clóvis Silva na Justiça, Presidência do Conselho de Ministros, Assuntos Parlamentares e Comunicação Social, Carlos Sena Teixeira na Administração Interna e Manuel Augusto Lima Amante da Rosa nos Negócios Estrangeiros, Comunidades e Defesa Nacional.

Carlos Tavares assume o Ministério das Infraestruturas, Habitação e Ordenamento do Território, enquanto João do Carmo Brito Soares fica responsável pelos Transportes e Mar. A pasta da Família, Inclusão, Desenvolvimento Social e Trabalho será dirigida por Adelsia Almeida.

Na área económica, António Baptista liderará o Ministério da Economia, Comércio, Indústria e Transição Digital. A Saúde ficará sob a tutela de Lúcio Fernandes e a Educação, Formação Profissional, Ensino Superior, Ciência e Inovação será dirigida por Arnaldo Brito.

Eveline Ramos foi nomeada ministra da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, enquanto António Duarte assumirá a Cultura, Indústrias Criativas, Juventude e Desporto. José Casemiro Pina ficará à frente da Reforma do Estado, Poder Local e Descentralização e Carlos Varela dirigirá o Ministério do Ambiente, Acção Climática e Energia.

O novo Ministério da Coordenação de Projectos Especiais e Acesso a Fundos será liderado por José Carlos Moniz Varela.

Ao nível das secretarias de Estado, Maria José Lopes foi nomeada secretária de Estado das Finanças, Artur Jorge da Veiga secretário de Estado da Saúde e José Manuel Lima secretário de Estado do Turismo.

Com a publicação dos decretos presidenciais e a entrada imediata em vigor dos mesmos, fica formalmente constituído o novo Governo saído das eleições legislativas de 17 de Maio, iniciando-se um novo ciclo político sob liderança de Francisco Carvalho.