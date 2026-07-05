"A independência exige compromisso diário com um Cabo Verde mais justo" – PM

O primeiro-ministro,Francisco Carvalho, afirma que a independência de Cabo Verde representa uma conquista permanente, defendendo que a liberdade deve ser honrada diariamente através da construção de um país mais justo, mais unido e com mais oportunidades para todos.

Numa mensagem para assinalar o 51.º aniversário da independência nacional, celebrado este domingo, 5 de julho, o primeiro-ministro recorda que, há 51 anos, Cabo Verde conquistou "o direito mais precioso de um povo: o direito de decidir o seu próprio destino".

"Ser um povo soberano é também assumir a responsabilidade de cuidar da nossa democracia, das nossas instituições e das gerações que hão de vir", defende.

Segundo o primeiro-ministro, todos são chamados a preservar esse legado, trabalhando em prol do desenvolvimento do país.

"Estamos a viver, em Cabo Verde, um novo momento, de relançar a esperança, de reconectar com os valores e princípios que determinaram a independência de Cabo Verde, um momento para nos juntarmos e construir o Cabo Verde que queremos para todos."

O chefe do Governo aproveitou a ocasião para homenagear "todos os que lutaram pela liberdade de Cabo Verde".