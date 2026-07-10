​CMSV e Ministério da Cultura reforçam entendimento para acelerar projectos na ilha

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente e o ministro da Cultura, Indústrias Criativas, Juventude e Desporto assumiram hoje o compromisso de uma maior articulação para acelerar projectos considerados prioritários para a ilha. As posições foram expressas no final da visita do ministro da Cultura, Indústrias Criativas, Juventude e Desporto, António Duarte, ao edil mindelense.

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, considerou o encontro "excelente" e destacou a convergência de posições entre o município e o Governo.

"Foi excelente. O ministro da Cultura é da casa e é da ilha, conhece muito bem os nossos projectos, que já discutimos várias vezes. Acho que estamos em sintonia. O importante é querermos, com toda a disposição, acelerar o processo a todos os níveis, não só na cultura, mas também no desporto e noutras áreas sobre as quais conversámos relativamente a São Vicente", afirmou.

O financiamento do Carnaval de São Vicente, a melhoria das condições para os grupos culturais, a requalificação do Estádio Adérito Sena e a recuperação de equipamentos desportivos estiveram entre os principais assuntos discutidos durante o encontro entre as duas entidades.

Neves sublinhou que a prioridade passa por criar melhores condições para a população e para os agentes culturais e desportivos da ilha. Na área da cultura, destacou a necessidade de reforçar o apoio aos grupos carnavalescos e melhorar as condições para a realização de eventos.

"Falámos das condições para os grupos, porque a Câmara Municipal, como sabem, já faz um esforço enorme. Se o Governo entrar também com muita força, de certeza que teremos um Carnaval melhor. Poderemos realizar festivais e outros eventos com outro nível. A Câmara estará disponível para fazer tudo o que estiver ao seu alcance para melhorar essas condições", acrescentou.

Do lado do Governo, o ministro da Cultura, Indústrias Criativas, Juventude e Desporto, António Duarte, garantiu abertura para trabalhar com o município na resolução dos problemas identificados.

"O objectivo principal era mostrar a total disponibilidade e abertura do Governo, através do Ministério da Cultura, Indústrias Criativas, Juventude e Desporto, para definir vias de trabalho em São Vicente, nos vários domínios, mas, especificamente, naquelas que são as áreas tuteladas pelo ministério. Existem algumas questões preocupantes, nomeadamente o Estádio Adérito Sena, o Carnaval de São Vicente, a Conservatória, o edifício da Conservatória, os vários equipamentos desportivos que existem e que não estão operacionais em São Vicente. Tratámos também de uma obra que, embora não esteja directamente sob a tutela do ministério, é uma preocupação para a ilha: o Mercado do Peixe, financiado pelo Banco Mundial", explicou.

Sobre o Estádio Adérito Sena, o ministro reconheceu que ainda existem desafios para garantir a conclusão das intervenções necessárias, referindo que os financiamentos actualmente disponíveis são insuficientes para responder à dimensão das obras previstas.

"Foi colocada a possibilidade de se conseguirem efectivar as obras do Estádio para que se realize a próxima competição de futebol. Neste momento, pelo volume de obras que deverão ser feitas, é praticamente inviável. As obras já deveriam ter arrancado. Existem vários financiamentos, nomeadamente da FIFA, através da Federação Cabo-verdiana de Futebol, mas entendemos que esses montantes são insuficientes. O Governo está disponível para mobilizar mais recursos para que essas obras sejam efectivadas", afirmou.

Segundo o governante, o encontro serviu para "avaliar" a situação actual de vários projectos e "demonstrar a disponibilidade do Executivo" em mobilizar recursos para a sua concretização.