​Três detidos por crimes de VBG e abuso sexual de crianças

O Ministério Público (MP) ordenou a detenção de três arguidos indiciados da prática dos crimes de Violência Baseada no Género (VBG) e abuso sexual de crianças. Entre os detidos está um Subchefe da Polícia Nacional, indiciado da prática de um crime de VBG.

Segundo um comunicado da Procuradoria-Geral da República divulgado, hoje, trata-se de três indivíduos do sexo masculino, todos de nacionalidade cabo-verdiana, com idades compreendidas entre os 38 e os 55 anos.

As detenções, fora de flagrante delito, foram realizadas no âmbito da investigação de três autos de instrução, registados na Procuradoria da República da Comarca da Praia.

O comunicado informa que efetivadas as detenções e submetidos ao primeiro interrogatório judicial e em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foi aplicado ao arguido de 38 anos, trabalhador da cantina de uma escola secundária da Praia, indiciado da prática de três abuso sexual de crianças, proibição de permanência na referida escola, proibição de contacto e aproximação das vítimas e apresentação periódicas às autoridades.

Ao arguido de 41 anos de idade, serralheiro, indiciado da prática de quinze crimes de abuso sexual de crianças, todos na forma agravada, perpetrados contra a sua filha menor de nove anos de idade, foi aplicada prisão preventiva.

Ao arguido de 55 anos de idade, Subchefe da Polícia Nacional, indiciado da prática de um crime de violência baseada no género na forma agravada, foram aplicadas as medidas de proibição de permanência na casa de morada de família, proibição de contacto e aproximação da vítima e apresentação periódicas às autoridades.

O comunicado da Procuradoria-Geral da República avança ainda que os referidos processos, que continuam em investigação, permanecem em segredo de justiça.