​Prisão preventiva para suspeito de crimes de roubo e de armas na Praia

O Ministério Público ordenou a detenção, fora de flagrante delito, de um indivíduo do sexo masculino, , de nacionalidade cabo-verdiana, suspeito da pratíca de crimes de armas e roubo com violência contra pessoa.

Segundo um comunicado da Procuradoria-Geral da República, a detenção do suspeito, que é um jovem de 19 anos de idade, procedeu no âmbito da investigação de um auto de instrução registado na Comarca da Praia.

O comunicado informa que efectuada a detenção, com a coadjuvação da Polícia Nacional e submetido ao primeiro interrogatório judicial, em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foi aplicado como medida de coação prisão preventiva.

De acordo com o comunicado da Procuradoria-Geral da República, o referido processo, que continua em investigação, permanece em segredo de justiça.