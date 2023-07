Cabo Verde debate soluções e desafios da transformação digital eleitoral

Cabo Verde tem construído, ao longo de 32 anos de democracia, um sistema eleitoral credível e reconhecido a nível nacional e internacional. Contudo, há desafios novos (e menos novos) aos quais se quer dar resposta. Para debater e recolher subsídios na construção de um sistema moderno foi realizado, no passado dia 3 de Julho, na Praia, o “Fórum Internacional sobre o sistema eleitoral em Cabo Verde”. O evento, organizado pelo Ministério da Justiça, através da Direcção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral (DGAPE), abordou assim as principais questões que se colocam ao sistema eleitoral, centrando-se na transformação digital eleitoral, já contemplada na proposta de revisão do código eleitoral.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1128 de 12 de Julho de 2023.

