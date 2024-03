“Factura da Felicidade” já tem mais uma vencedora

O acto simbólico de entrega do cartão – vale de compras à vencedora do quarto sorteio da “Factura da Felicidade” teve lugar na segunda-feira, 4 de Março, na agência da Caixa Económica de Cabo Verde do Palmarejo, cidade da Praia.

Liza Vaz, Directora Nacional de Receitas do Estado, e Denise Santos, Directora Comercial da Região Sul da Caixa Económica, procederam à entrega à titular do Número de Identificação Fiscal (NIF) associado ao cupão da sorte nº 3.317.223. A vencedora é residente na Ilha de Santiago, área fiscal da Cidade da Praia, e recebeu um vale de compras no valor de 200.000$00, disponibilizado através de um cartão de débito, que pode ser usado em todo o território nacional. O cartão não permite a transferência do montante, nem o levantamento em dinheiro. O sorteio “Factura da Felicidade” é organizado semanalmente pela Direcção Nacional de Receitas do Estado, em colaboração com a Cruz Vermelha de Cabo Verde, e tem transmissão ao vivo pela TCV. Pode assistir ao mesmo todas as terças-feiras, antes da extracção dos jogos da Lotaria Nacional. A cada 100$00 de compras, em que o contribuinte em nome individual solicite a respectiva factura, fatura-recibo ou talão de venda com NIF são gerados números de cupões associados ao seu Número de Identificação Fiscal. Os recibos de arrendamento com NIF também dão acesso ao sorteio. Todo o cidadão contribuinte poderá aceder à plataforma felicidade.efatura.cv , para consultar se o número do cupão sorteado se encontra associado ao seu NIF. O Sorteio “Fatura da Felicidade” é um dos componentes da Reforma Tributária Aduaneira Digital ++ da DNRE e foi desenvolvido como um instrumento de combate à fraude e evasão fiscal. O seu objetivo é promover e recompensar a cidadania fiscal, incentivando os cidadãos a solicitarem a fatura com o NIF, fortalecendo a transparência nas relações entre os contribuintes e a Administração Fiscal. Peça sempre a sua factura com NIF e ganhe no Sorteio “Fatura da Felicidade”. Exerça a sua Cidadania – Ganhe 200.000$00 à distância do seu NIF! Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1162 de 6 de Março de 2024.

