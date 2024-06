EMPROFAC 45 anos

Desde a sua fundação, a EMPROFAC tem desempenhado um papel vital no setor farmacêutico do nosso país, assegurando a importação, armazenamento, comercialização e distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos a todas as farmácias, hospitais e outras estruturas de saúde. Este trabalho tem sido essencial para garantir que todos tenham acesso a medicamentos seguros e de qualidade. Esta celebração é dedicada a todos aqueles que, ao longo destes 45 anos, contribuíram para o crescimento e sucesso da nossa empresa.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1176 de 12 de Junho de 2024.

