Promover o Desenvolvimento Comum através da Abertura e Cooperação

​Em dezembro do ano passado, o Festival da Primavera, práticas sociais do povo chinês em celebração ao ano novo tradicional, foi inscrito como património cultural imaterial pela UNESCO. Durante o recente feriado do Ano Novo Chinês, o fluxo de turistas alcançou 14,36 milhões, enquanto produtos importados, como kiwi da Nova Zelândia e cerejas do Chile, ganharam popularidade no mercado chinês. O período também testemunhou os sucessos da cinemateca chinesa e do crescimento de startups de inteligência artificial, como DeepSeek.

O mundo de hoje encontra-se, de forma muito intensa, a instabilidade e incertezas, na medida em que a guerra tarifária está a pairar novamente. O protecionismo não é solução viável para desenvolvimento, pois não há vencedores nas guerras comerciais e tarifárias. Segundo pesquisas da Moody’s, entre julho de 2018 e agosto de 2019, a guerra comercial contra a China levou à perda de 300 mil empregos nos Estados Unidos. As principais instituições financeiras chegaram a mesma conclusão de que a imposição de uma sobretaxa de 10% poderia eventualmente levar para aumento da inflação dos EUA em 0,9% a 1,5% e reduzir taxa de crescimento do PIB em 1% a 1,4%. As tarifas unilaterais impostas pelos EUA constituem violação muito grave às regras da Organização Mundial do Comércio, não resolvem os seus próprios problemas, nem é benéfica para nenhum lado envolvido.

Estamos, de novo, numa encruzilhada histórica, para escolher rumo do desenvolvimento do nosso mundo. A China escolheu caminho de construir um novo modelo de relações internacionais, ampliar a convergência de interesses comuns. A China salvaguarda firmemente a paz e o desenvolvimento global, só assim é que consegue se desenvolver e, ao mesmo tempo, salvaguardar melhor a paz e o desenvolvimento do mundo através do seu próprio desenvolvimento. Entre 2013 e 2023, a maior força motriz do crescimento da economia mundial veio da China, com uma contribuição de mais de 30% ao ano para o crescimento económico global.

A China sempre aderiu à política de abertura ao exterior, buscou firmemente a estratégia de abertura de benefício mútuo e ganha-ganha, proporcionando de forma constante novas oportunidades ao resto do mundo, promovendo a construção de uma economia mundial aberta, de modo a beneficiar melhor os povos de todos os países. Em 2024, o PIB da China atingiu 134,9 trilhões de renminbi (um equivalente a 18,6 trilhões de dólares americanos), alcançando a sua meta de crescimento de 5%. Estudos do Fundo Monetário Internacional indicam que a cada 1% de crescimento da economia chinesa, os níveis de produção de outros países aumentam, em média, 0,3%.

A China sempre aderiu ao desenvolvimento aberto, e apelou pela prática do verdadeiro multilateralismo, oferecendo soluções chinesas para promover conjuntamente uma globalização económica universalmente benéfica e inclusiva. Até julho de 2024, o país contava com 22 Zonas de Livre Comércio, incluindo o Porto de Livre Comércio de Hainan, que já se tornou uma nova fronteira da abertura institucional da China, um novo foco para a cooperação mutuamente benéfica na região e um novo motor para a globalização económica. Além disso, a 7.ª edição da Exposição Internacional de Importação da China (CIIE), realizada em novembro passado, registou uma intenção de transações no valor de 80,01 bilhões de dólares americanos, um crescimento de 2% em relação à edição anterior. O evento reuniu cerca de 3.500 expositores e 800 grupos de compradores, que vieram e retornaram com entusiasmo e satisfação, consolidando a sua posição como a primeira e única feira nacional focada exclusivamente em importação. No mesmo mês, a 2.ª Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China possibilitou que expositores chineses e estrangeiros estabelecessem relações de cooperação com mais de 37 mil fornecedores a montante e a jusante.

A história já provou e continuará a provar que o unilateralismo e o protecionismo só nos levarão a um beco sem saída, e que a cooperação ganha-ganha é o caminho certo a seguir. Convidamos todos a visitarem a China para experimentar a robustez e a dinâmica da Reforma e Abertura da China. E os parceiros globais também são bem-vindos a continuarem a aproveitar as oportunidades de desenvolvimento da China, avançando de mãos dadas com a economia chinesa, e trabalhando juntos rumo à modernização de todos os países do mundo com desenvolvimento pacífico, cooperação mutuamente benéfica e prosperidade comum.