Cabo Verde e Canárias unem-se para promover a gastronomia tradicional comum

O diretor do Don Paco Hotel Livvo, Juan António Rosabal, e Santiago Gorrín Felipe del Castillo, responsável pelo Taller Gastronómico El Guachinche (Agüimes, Gran Canária), assinaram um acordo de colaboração para a organização das II Jornadas Gastronómicas de Cozinha Canário-Cabo-verdiana. As jornadas terão lugar no emblemático Don Paco Hotel, no centro da cidade do Mindelo.

O protocolo reforça a posição conjunta dos arquipélagos no setor gastronómico, com o objetivo de continuar a construir uma estratégia de qualidade e visibilidade da cozinha tradicional comum entre as duas regiões atlânticas. Estas jornadas darão continuidade ao projeto iniciado com as I Jornadas, realizadas em setembro de 2019, cuja edição seguinte foi suspensa em 2020 devido à pandemia da COVID-19. Durante o evento será apresentado um “Menu de Degustação Comentado”, composto por pratos autênticos e nobres, cozinhados lentamente, evocando os sabores e aromas dos fogões tradicionais. Um percurso sensorial que vai desde os alimentos dos primeiros habitantes até aos pratos requintados da burguesia insular. Uma cozinha nobre e carregada de sentimento que, se fosse música, seria uma Folia ou Nor dedicada às mães insulares, que guardam memórias e histórias entre tachos e iguarias. “Com a renovação desta aliança, damos um passo importante na promoção do produto local de quilómetro zero e na valorização do Património Cultural representado pela gastronomia herdada dos nossos antepassados”, afirma Santi Gorrín, cozinheiro tradicional que, entre os 26 livros publicados, dedicou dois volumes à Cozinha Canário-Cabo-verdiana, intitulados “YO DIGO GOFIO Y TÚ DICES KAMOKA”. Santi Gorrín, arquiteto de formação, é o cozinheiro mais premiado da Cozinha Tradicional da Macaronésia na última década. Desde 2014, dedica-se à gastronomia no seu restaurante tradicional, onde resgata sistematicamente receitas antigas, históricas e pré-ibéricas. “No Don Paco Hotel , celebramos este acordo e continuamos a apostar na promoção de Cabo Verde e em especial São Vicente, conectando com aquilo que é identitário e nos torna um destino único”, conclui Juan António Rosabal. Gorrín garante que “a gastronomia comum aos dois arquipélagos é tão vasta quanto esquecida. E é muito difícil defender e sentir orgulho daquilo que se desconhece.” “Quem nos visita procura, cada vez mais, experiências ligadas ao património cultural que a gastronomia tradicional representa, e foge dos típicos clichés turísticos”, comenta Rosabal. A cozinha de Santi Gorrín é a cozinha da memória. Uma arte entre tachos que resgata receitas à beira do esquecimento por parte dos próprios habitantes insulares. Uma gastronomia tradicional, sem clichés, sem pretensões, sem floreados — longe dos estereótipos comerciais e acessível a todos. Uma cozinha que pretende democratizar o conhecimento do Património Gastronómico, através de receitas que conservam a alma insular, apresentadas de forma contemporânea, mas sem excessos estéticos para impressionar críticos pedantes, órfãos de critérios próprios, que não perdem um vídeo gastronómico no TikTok ou YouTube. É uma cozinha que dispensa vinhos exclusivos ou conversas intermináveis sobre a temperatura ideal de degustação. Uma cozinha que expressa o orgulho do legado das mães insulares — como a querida Doña Luisa. Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1235 de 30 de Julho de 2025.

