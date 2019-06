“Kombersu di Amigos” - Aprender com a música…brincando!

Tendo a criança e os jovens como inspiração primeira, a associação “Gota D’Arte” desenvolve já há alguns anos um trabalho de mérito neste universo. “Kombersu di Amigos” é o último projecto da Associação que junta um grupo de crianças e jovens em conversa sobre vários assuntos, conversas que se transformam em musicas,

Acreditando que a arte pode ser um dos factores preponderantes também para a formação pessoal do indivíduo, vários são os projectos desenvolvidos por esta associação.

À imagem da “Gota D’Arte”, também acredito que o nosso gosto pela música, quando adultos, a maneira como ela irá fazer parte (ou não) das nossas vidas, o grau de envolvimento que com ela nos comprometemos, é, com toda a certeza, directamente proporcional à qualidade e à maneira como a ouvimos nos primeiros anos…ou se quisermos, à maneira como ela nos é oferecida.

Hoje proponho para audição o último trabalho da associação – “Kombersu di Amigos” – um disco carregado de música, que com ela traz muita conversa, conversas entre crianças. Os temas são vários, sempre pincelados, com uma nuance pedagógica: a família, a educação, os direitos da criança, a cultura, a arte, a amizade, etc...tudo isso muito bem embrulhado, sob o laço da alegria, e ainda com o que as crianças sabem fazer: brincadeiras!

Conforme vemos, o disco reúne letras bastante interessantes e úteis, que ainda trazem uma riqueza instrumental, que conta – para além das vozes das crianças desta associação – com a colaboração de músicos de renome como Dino D’Santiago, os teclados de Diego Neves, para além das percussões de N´Du Carlos – também responsável pela produção do disco.

Enfim, muita música, muita aprendizagem, muita brincadeira, proporcionada por um grupo de crianças …que vão assim “regando os seus talentos, gota-a-gota”.

Brinquemos então, entre amigos e “no olhar das crianças”!

Texto originalmente publicado na edição impressa do expresso das ilhas nº 914 de 5 de Junho de 2019.