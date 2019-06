"Nos passos de Cesária Évora". Documentário sobre a diva exibido em Agosto no Festival Fiest´A Sète

​O documentário “Nos passos de Cesária Évora: a música de Cabo Verde” (2019) vai ser exibido no dia 08 de Agosto, em França, no âmbito da 23ª edição do Festival de Música do Mundo (Festival Fiest´A Sète).

Segundo informações partilhadas no site da organização, o filme, de 53 minutos, de versão original em Francês, dos realizadores alemães Jan Kerhart e Ulrich Stein, oferece uma viagem musical “emocionante” para descobrir a intérprete de “Sodade” e o seu legado.

“Se a ‘diva dos pés descalços’, considerada a rainha da morna – uma espécie de nostalgia que ela popularizou – conquistou o mundo, inspirou também muitos artistas cabo-verdianos. Por ocasião do famoso Carnaval do Mindelo, na ilha de São Vicente, onde nasceu em 1941, bem como de sessões mais íntimas, este documentário oferece um vislumbre da actual cena musical de Cabo Verde”, lê-se na sinopse do filme.

O mesmo documentário fala da importância que Cesária Évora teve na difusão da música de Cabo Verde na cena internacional, no início dos anos 90 até a sua morte, em 2011.

No teaser de três minutos vê-se o testemunho do produtor de Cesária Évora, Djo da Silva, e o testemunho do guitarrista e compositor Bau.

No mesmo dia será exibido o documentário “Cesária Évora, Morna Blues” (1996), de 52 minutos, dirigido por Eric Mulet e Anaïs Prosaïc, com Tannishtha Chatterjee, Radhika Apte, Surveen Chawla.

No âmbito da 23ª edição do Festival de Música do Mundo, que decorre de 20 de Julho a 6 de Agosto, no Theatre de La Mer, em Sète, está previsto, ainda, um concerto em homenagem “à diva dos pés descalços” com actuação de Lucibela, Lura, Elida Almeida, Nancy Vieira e Teófilo Chantre.