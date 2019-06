Disco “Sem Chumbo nos Pés” de Naldinho Freire apresentado na Praia

A Cidade da Praia recebe esta sexta-feira, 21, um espectáculo de apresentação do novo trabalho discográfico do músico brasileiro Naldinho Freire.

O espectáculo acontece no Centro Cultural Português, pelas 21 horas, e conta com a participação dos músicos cabo-verdianos Mário Lúcio e Manuel di Candinho.

“Sem Chumbo nos Pés” foi lançado no Brasil, no passado dia 10 Maio, no Teatro Margarida Schivasappa, na Cidade de Belém do Pará, contou com a participação dos músicos Mário Lúcio e Manuel di Candinho, e ainda de vários artistas brasileiros: Chico César, Pinduca Mário Lúcio, Ana de Holanda, Pedro Osmar, Natália Matos.

Com o selo da Na Music, o álbum nasce de uma série de conexões sonoras, afectivas e artísticas do músico. Naldinho Freire é músico, compositor e cantautor paraíbano.

Naldinho Freire participou em festivais realizados pelo Serviço Social do Comércio no Brasil durante os anos de 1995 a 2004. Em 2005, no projecto Misa Acústico, lançou o CD “Viandante”, gravado ao vivo no Teatro Jofre Soares – SESC – Maceió – Alagoas, no Brasil.

Em 2006 o CD “Raízes”, resulta da pesquisa realizada na música de tradição oral do Nordeste, e integrou a Colecção Memória Musical do SESC –AL. Participou do CD “Sound of Alagoas”lançado em Berlim, por ocasião da POPKOMM.

Nos anos 2008 a 2010 realizou a tournée de lançamento do CD “Raízes”em Cabo Verde, nas ilhas de Santiago, São Vicente e Sal, em França, Paris e Toulouse, em Portugal, nas cidades de Vila Real de Santo António, Tavira e Castro Marim, e em Roterdão, na Holanda.

Em 2010, através da Embaixada do Brasil em Cabo Verde, realizou espectáculos em Cabo Verde, mais concretamente na Cidade da Praia e em São Domingos, e lançou DVD “Raízes: Traços Contemporâneos”.