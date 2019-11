“O Ilhéu de Cabo Verde” na Praia e São Vicente

Será apresentado hoje na cidade da Praia, o livro “O Ilhéu de Cabo Verde”. Trata-se de uma obra que conta com a participação de 33 autores cabo-verdianos.

Depois da cidade da Praia, a obra chega esta sexta-feira, a ilha de São Vicente. Na cidade da Praia, o lançamento acontece às 18h00, no Centro Cultural Português, e a apresentação estará a cargo da docente universitária Maria Miguel Estrela.

Esta obra possui quatro capítulos: Condição do ilhéu Cabo-verdiano: definição; Condição do ilhéu Cabo-verdiano: evocações; Condição do ilhéu Cabo-verdiano: perfil global; e Condição do ilhéu Cabo-verdiano: especificidades.

Com cerca de 700 páginas, esta obra contou com a participação de 63 autores, sendo que 39 escreveram sobre os Açores, 11 sobre Cabo Verde, 10 sobre a Madeira e 3 sobre São Tomé e Príncipe.



Segundo uma nota enviada, esta publicação pretende investigar a alma do ilhéu nos vários domínios em que pode ser analisada como o da literatura, psicologia, arte, cultura, música, filosofia e etnografia.

“Foi um projecto pensado durante vários anos e finalmente realizado em cerca de ano e meio. No seguimento desta obra, este projecto pretende editar um livro dedicado a cada um dos arquipélagos, onde constem os textos publicados na obra-mãe a que se juntam artigos inéditos. Esta ideia surge do facto de muitos autores terem manifestado interesse em ter participado na obra a ´Condição de Ilhéu´, mas por motivos vários não tiveram possibilidade de o fazer ”, refere a mesma fonte.