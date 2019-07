Sexto número da revista "Leitura" dá destaque a David Hopffer Almada

​O director da 'Leitura', Mário Silva, defende a institucionalização Dia Nacional do Livro e da Leitura em Cabo Verde. O sexto número da revista foi ontem apresentado.

Mário Silva falava a propósito do lançamento do nº 6 da revista “Leitura”, afirmando que o livro, as revistas e os jornais são veículos “importantíssimos de acesso ao conhecimento".

“A Internet exige que as pessoas saibam ler, no sentido amplo da palavra, ler interpretar, e perceber a mensagem”, explicou Mário Silva para quem a aposta no livro e na literatura deve ser reforçada com uma política mais robusta do livro e da leitura.

Mário Silva reconhece que o anuncio do Governo em criar o Plano Nacional do Livro e da Leitura vai dar “um grande contributo” nesta área.

O número 6 da revista Leitura traz na capa David Hopffer Almada, presidente da Academia de Letras e escritor, que faz um apanhado sobre a actividade de criação literária, do seu percurso e cargos que exerceu.

Outra novidade é uma reportagem sobre o “Passaporte Literário”, iniciativa do Centro Cultural Brasil-Cabo Verde.

Para além desta reportagem, o número 6 da revista “Leitura” revela um trabalho com o escritor e professor de comunicação audiovisual, Mário Almeida, sobre o seu livro “O Audiovisual em Cabo Verde”.

Traz também textos de Manuel Veiga sobre a poesia de Amílcar Cabral, uma página dedicada aos mais novos, que versa sobre literatura infanto-juvenil, um texto da designer e activista cultural, Inês Ramos.

O leitor poderá encontrar ainda uma recensão sobre o livro “Diário”, de António Pedro, escritor modernista, publicado em 1929 na Praia, pela Imprensa Nacional, em Dezembro.