SCM promove master class com o produtor polaco Chris Korczak

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) promove no dia 14 deste mês, uma master class com o produtor musical polaco Chris Korczak. A master class é destinada aos produtores musicais e músicos cabo-verdianos.

Segundo a presidente da SCM, Solange Cesarovna, que falava hoje, na Praia, a iniciativa é mais uma oportunidade para os novos produtores musicais e músicos conhecerem a experiência internacional e enriquecerem os seus conhecimentos nesta área.

“Os participantes terão oportunidade de aprender como é que se tira a ressonância de um som, design de básico, como ampliar o som do hip hop, como ciar uma morna ou um funaná e como criar um projecto musical”, indica.

Para a Gestora Executiva da SCM, Lara Ramos está tudo a postos para o arranque da master class, que terá a participação de vários produtores musicais e músicos.

“Vamos abranger só os produtores e músicos inscritos na SCM que residem na ilha de Santiago que depois vão passar mensagem daquilo que aprenderam".

Chris Korczak avança que a master classe tem níveis diferentes, mas está aberta aos músicos que querem enveredar por esta área. “Também é para os produtores que trabalhem nesta área, porque gostaria de partilhar a minha experiência, que é muito grande, inclusive no desenho e na autoria na área sonora".

O evento contará com a participação do basquetebolista internacional cabo-verdiano, Ivan Almeida, membro da SCM, que vai revelar as suas qualidades no campo musical.

Considerado um dos mais consagrados produtores e compositores musicais da Polónia, Chris Korczak produz e compõe há muito anos para artistas de top do seu país, para a Universal Music Label.

A sua carreira musical começou na sua cidade natal, Lodz, quando fez parte de algumas bandas musicais, designadamente Young Stadium Club, com a qual lançou singles, pares de EPs e LPs, pela Universal.

Já com uma vasta carreira, Chris Korczak tem trabalhado com a Young Stadium Club ou a solo, com os principais produtores e compositores da Polónia e de todo o mundo.