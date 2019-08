Sexta-feira começa mais um festival da praia de Curraletes

Com um orçamento de 3.500 contos, começa esta sexta-feira mais uma edição do festival da praia de Curraletes, no Porto Novo.

Godel, rapper natural do Porto Novo, é o artista escolhido pela organização para abrir o festival que começa esta sexta-feira.

O restante cartaz foi divulgado hoje. Assim, no primeiro dia, actuam, para além de Godel, a cantora Djocy Santos, Black Brother, Ferro Gaita e o artista Ricky Man.

Já no sábado será a vez de os Roling Stones, grupo do Porto Novo, assumir a abertura, seguindo-se os “Na Jam”, e Cordas do Sol e Ceuzany, e os artistas Dynamo e Mito Kaskas.

No domingo, no último dia do certame, a abertura será feita pelo grupo MadruRap, seguido por Hérick Fortes, Young Talent e vozes do Porto Novo.

Segundo a Câmara Municipal de Porto Novo, citada pela Inforpress, a 32ª edição do festival da Praia de Curraletes terá um orçamento de 3.500 contos.