Tito Paris sábado na rua de Lisboa

​O cantor e compositor Tito Paris actua este sábado, na Rua de Lisboa, em São Vicente, num grande concerto de “reencontro”, que reúne os músicos que o acompanharam nas diversas andanças da sua carreira.

O espectáculo, marcado para as 21:00 deste dia 07, em pleno centro da cidade do Mindelo, recebe o título de “Reencontro”, uma vez que, como o próprio cantor explicou, foi buscar os músicos que trabalharam com ele, desde o início da carreira, entre quais Tói Vieira, Manuel Paris, Jair, Tói Paris, Paló, Tomás Pimentel, Ruben , e outros.

“Portanto, é um reencontro, porque agora quase todos nós estamos fora de Cabo Verde e em tempos tocámos juntos em quase todas as partes do mundo, desde África, Ásia, Estados Unidos da América, Brasil, Cambodja e tantos outros países”, salientou.

A ideia para este concerto, surgiu na sequência de uma iniciativa da RTP, de produzir um documentário sobre a vida de Tito Paris, o que o fez passar por lugares onde nasceu e cresceu.

“O show vai ser intimista, mesmo que esteja cheio de gente, já que as pessoas vão com este mesmo intuito de realizar este reencontro com os artistas”, lançou.

O concerto traz como convidadas especiais “três grandes cantoras”: Diva Barros, Cremilda Medina e Jenifer Soledad.