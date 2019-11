Ministro da Cultura discursa na 40ª Conferência Geral da UNESCO

​O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas e Presidente da Comissão Nacional de Cabo Verde para a UNESCO (CNU), Abraão Vicente, vai debruçar sobre as políticas culturais, indústrias criativas e educação na 40ª Conferência Geral da Unesco, que decorre em França.

Segundo nota do Governo a que a Inforpress teve acesso hoje, na conferência que arrancou na terça-feira, 12, e se prolonga até dia 27, em Paris, estarão em debate temas como a ciência, educação e cultura, centradas este ano no papel do multilateralismo.

O titular da pasta da Cultura e das Indústrias Criativas, Comunicação Social e coordenação da CNU, Abraão Vicente, em representação do Governo, irá discursar nesta quinta-feira, 14, focando nas políticas culturais, indústrias criativas educação, comunicação social, ambiente, ciências e novas tecnologias.

Outro ponto a ser abordado pelo ministro é a candidatura da Morna a Património Cultural da Humanidade, que no passado dia 07 foi inscrito na Lista Representativa do Património da Humanidade, após a avaliação positiva do dossiê de candidatura pela Unesco.

De acordo com a mesma fonte, durante a 40ª Conferência Geral da Unesco, o governante cabo-verdiano fará parte de uma série de eventos políticos, como o Fórum de Ministros da Cultura, cuja última realização aconteceu há 20 anos.

O evento vai contar com a participação de mais de 107 ministros, que em conjunto vão analisar o lugar da cultura na política pública e no desenvolvimento sustentável.

O Fórum da Juventude da Unesco e a reunião ministerial sobre Inclusão e Mobilidade são outros assuntos em agenda.

Entretanto, a convite da Delegação Permanente das Seychelles, Abraão Vicente proferirá algumas palavras durante a reunião entre a SIDS/PEID (Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento) sobre o papel da cultura no desenvolvimento do país.

A nota em apreço refere ainda que o governante irá também manter um conjunto de encontros bilaterais para discutir várias questões relativamente à cultura, indústrias criativas, comunicação social e participará da convocação da Unesco para a assinatura de algumas convenções.

Para este ano de 2019, a Conferência Geral tem como temas principais a cooperação global, juventude e inteligência artificial.

A Conferência das Nações Unidas para a criação de uma organização educacional e cultural foi convocada em Novembro de 1945, em Londres. Reúne-se em cada dois anos e tem como propósito determinar as políticas e as principais linhas de trabalho, discutir as questões relativas à política geral, a adoção de um respectivo programa para os próximos anos e um orçamento para a organização, eleição dos membros do conselho educativo, e nomeação do director-geral para os dois anos seguintes.