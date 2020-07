Festival Morabeza - Festa do Livro “será num formato muito menor”

Este ano, devido à pandemia da COVID-19, o Festival Morabeza - Festa do Livro vai acontecer “num formato muito menor”. Essa informação foi avançada esta quarta-feira, pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativa, Abraão Vicente.

“Este ano, devido à pandemia, provavelmente uma das actividades maiores que tem marcado o ano literário em Cabo Verde, que é o Festival Morabeza, será num formato muito menor”, disse Abraão Vicente.

O governante avançou ainda que já está a ser planeado o Morabeza no Feminino, com autores residentes em Cabo Verde, numa “homenagem grande” à uma mulher, um pouco no sentido de ajudar no debate sobre o empoderamento e o papel da mulher na sociedade cabo-verdiana.

“Será um evento realizado a nível nacional, com os meios disponíveis. Teremos, com a aprovação do Orçamento Rectificativo, cortes significativos, mas nós não deixaremos de ter um sector da cultura bastante pujante”, explica

O titular da pasta da cultura disse que que já existe uma lista de autores a serem convidados e prevê nesta linha painéis “muito ricos” e “muito fortes”, mesmo não podendo ser este um evento de grande multidão.

Este ano, a quarta edição do Festival Morabeza - Festa do Livro estava prevista para acontecer na ilha de Santo Antão, para homenagear as figuras das ilhas, mas o novo coronavírus veio mudar a sua programação.