Associação de Produtores de Eventos de Cabo Verde apresentada na Praia

Foi apresentada na tarde de ontem, 11, a Associação de Produtores de Eventos de Cabo Verde (APECV). Trata-se de uma associação que tem como objectivo trabalhar em prol da cultura e da produção de eventos.

A associação tem como presidente Mário Bettencourt e vice-presidente Josina Fortes. A cerimónia contou com a presença de vários produtores musicais e do ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

Segundo Mário Bettencourt, a criação desta associação é um sonho antigo que se tornou realidade no sentido de juntar os produtores do sector no país, para que possam de forma única e conjunta trabalhar em prol do cultura e da produção de eventos em Cabo Verde.

“A pandemia acelerou este propósito e veio pôr a nu várias questões que temos vindos a debater ao longo dos anos. Por causa disso, toda essa urgência e dinâmica que empregamos na criação e efectivação da Associação de Produtores de Eventos de Cabo Verde”, assegura.

Mário Bettencourt afirmou que a médio e longo prazo vão planificar uma série de questões que têm a ver com as exportações, os créditos bancários, o IVA para a cultura e outras questões que têm grande influência na vida e no dia-a-dia das empresas.

Para o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, a criação desta associação é um grande passo para que o sector tenha força de pressão, lobby e negociação. “É um momento muito importante e um exemplo para os outros sectores”.

Com a formalização da associação, Abraão Vicente disse que vai analisar as preocupações dos produtores de eventos e garante que já está a finalizar a lei-quadro que regulamento todo o sector da produção de espectáculos e produção de eventos.

A associação foi formalizada agora, numa altura em que a crise provocada pela pandemia da COVID -19 paralisou todos os eventos culturais no país e no mundo.