Já há data para inauguração da Igreja de Nossa Senhora do Rosário

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, avançou que a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Cidade Velha, será inaugurada no dia 11 de Julho.

Abraão Vicente fez esse anúncio esta terça-feira, numa visita que efectuou a Cidade Velha para se inteirar da conclusão das obras da reabilitação da igreja.

De acordo com o governante as obras estão a decorrer dentro do calendário previsto. “Vamos recebê-la pronta no dia 30 deste mês. A partir de Julho teremos tudo pronto e a igreja receberá culto”.

Segundo avançou o governante o custou total das obras ronda os 60 mil contos e a mesma estava inicialmente orçada em cerca de 50 mil contos.

Abraão Vicente disse ainda, durante essa visita, que pretende reconstruir a Sé da Cidade Velha. “É uma conversa que já tinha no início do mandato com o Cardeal Dom Arlindo Furtado. Vamos tentar ter uma proposta técnica impecável e submeter à UNESCO, para obter uma autorização”. Contudo, confessou, é um sonho para o próximo mandato.