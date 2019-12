Morna recebe tributo do Orfeão da Praia

O grupo de coral Orfeão da Praia realiza este sábado, 7, na cidade da Praia, uma “Noite de Morna”.

Este evento acontece numa altura em que os cabo-verdianos estão a aguardar ansiosamente pela consagração da morna com Património Cultural Imaterial da Humanidade. A "Noite de Morna" acontece às 21h00, na Assembleia Nacional.

A “Noite de Morna” contará com um repertório dedicado a este género musical. Para este evento, o Orfeão da Praia terá como convidado especial o músico Manuel de Candinho, que vai brindar o público com as suas mestrias.

De referir que Cabo Verde apresentou à Unesco, em Março do ano passado a candidatura da Morna a Património Imaterial da Humanidade.

O dossiê da candidatura contou com o apoio técnico de Portugal e colaboração do antropólogo Paulo Lima, especialista português na elaboração de processos de candidatura a Património Imaterial da Humanidade.

O Orfeão da Praia é um grupo coral que desde 2009 tem trabalhado em prol da divulgação da música cabo-verdiana não só na ilha de Santiago, mas também em outros países. Este grupo tem realizado, na cidade da Praia, o Internacional FestiCoral Praia, um evento que reúne grupos corais de vários países num só palco.