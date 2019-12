Praia recebe Morna Fest

Já está tudo a postos para o arranque do Morna Fest, que vai na sua 7ª edição e chega à cidade da Praia pela primeira vez.

Segundo o produtor Júlio do Rosário, os preparativos para o Morna Fest estão a decorrer a bom ritmo. “Os artistas já estão todos na capital do país, os ensaios estão a decorrer na normalidade e a venda dos bilhetes está a bom ritmo”.

O primeiro concerto acontece esta sexta-feira, na Assembleia Nacional, e no sábado será a vez de São Vicente receber este evento, que vai homenagear a “Morna e aos Trovadores das ilhas".

Subirão ao palco, na cidade da Praia, os artistas Bau, Gardénia Benrós, Maria de Barros, Djila Silva, Jennifer Soledad, Dudu Araújo e Dani Silva para brindar o público com as nossas lindas mornas.

Além da música, fazem parte deste evento outras actividades como palestras e workshops, que acontecem sempre antes dos espectáculos musicais.

Conforme Júlio do Rosário, o objectivo desde o início é fazer de Morna Fest um festival nacional. “Temos tido dificuldades nos anos anteriores em trazê-lo para a capital do país e este ano conseguimos graça a alguns apoios. No próximo ano queremos levar o Morna Fest para mais duas ilhas, além do Mindelo e da Praia”, anuncia.

“Esperamos nestes espectáculos celebrar essa grande vitória de Cabo Verde, com a ratificação da Morna como Património Cultural e Imaterial da Humanidade”, avança.