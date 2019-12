Livro infanto-juvenil “Burro Carga-d'água” apresentado na Praia

A Livraria Pedro Cardoso lança, esta segunda-feira, “Burro Carga-d´água” da autoria de João Fonseca e com ilustrações de João Baptista.

A obra é parte do projecto "Estórias do meu país inventado" e surge na sequência de uma outra, publicada no ano passado, intitulada “As Tartarugas também choram”.

A estória que compõe este livro nasceu, segundo João Fonseca, da vivência das crianças que diariamente vão buscar água à Ribeira da Principal, na ilha de Santiago, Cabo Verde.

“Burro Carga-d’água” é uma homenagem a todas as crianças que vivem sem água, sem luz, e que desconhecem as palavras escritas e a escola. “Em particular, é uma homenagem às crianças carga-d’água do interior das ilhas de Cabo Verde. Burro Carga-d’água é um personagem que carrega para cima o que vem de baixo”.

“Burro Carga-d’água é todo o ser, criança ou idoso, homem ou mulher, que leva para o cume uma vida que não se resigna a levar de vencida uma existência já nascida. Burro Carga-d’água pretende ser um grito da força que combate as tormentas da Humanidade e que alimenta a liberdade de poder sonhar”, explica o autor.

Este livro é o resultado de uma conjugação de esforços entre João Fonseca, que escreveu, e João Baptista, também conhecido por Fico, pintor da comunidade dos Rabelados, que ilustrou.

A apresentação acontece às 18h00, na Livraria Pedro Cardoso, e estará a cargo de Inês Ramos e Mário Silva.