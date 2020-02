Praia recebe “Noites Claras”

“Noites Claras” é título do mais recente livro do investigador e professor universitário Daniel dos Santos, e será apresentado esta quinta-feira, 27, na cidade da Praia.

O livro é formado por 62 crónicas, onde se abordam temas de actualidade política nacional e internacional.

Segundo uma nota enviada às redacções, as crónicas foram publicadas no jornal Expresso das Ilhas, entre 12 de Novembro de 2008 e 22 de Junho de 2011. Escritas em forma de jornalismo opinativo, os textos que formam o livro não têm intento outro que não o de contribuir para a promoção do pensamento crítico, da cultura política de participação e da cidadania.

"Os assuntos que o compõem são muito variados, indo da história de Cabo Verde, do golpe de Estado de 25 de Abril de 1974, passando pelos partidos políticos cabo-verdianos, terminando em outros temas de interesse público, como a independência e a democratização de Cabo Verde", lê-se na nota.

Prefaciado por Carlos Veiga, antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, a publicação deste livro, de 303 páginas, insere-se nos esforços do seu autor para ajudar a promover a cidadania e participação política, dois bens a cultivar e a desenvolver em Cabo Verde, porque deles dependem em muito a qualidade da própria democracia.

O lançamento da obra acontece no salão de banquetes da Assembleia Nacional e a apresentação estará a cargo de Manuela Silva e José António Mendes dos Reis.