Ministério da Cultura financia 43 projectos

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) anunciou esta segunda-feira que foram contemplados 43 dos 101 projectos submetidos a financiamento.

Os projectos são contemplados no âmbito da Candidatura ao Financiamento dos Projectos Culturais e Criativos para o ano Económico 2020.

Da ilha de Santiago deu entrada um total de 49 projectos, a segunda é São Vicente com 23 projectos, seguida de Santo Antão, com 12. Da ilha do Sal deram entrada quatro projectos, de São Nicolau três, Fogo e Brava com dois projectos cada.

Da ilha do Maio deu entrada um projecto, enquanto da ilha da Boa Vista não se registou nenhuma candidatura. Já da diáspora deram entrada cinco projectos, todos de Portugal.

O MCIC informa ainda que para este ano, priorizou as áreas de Artes Performativas (dança, música, circo e teatro), Artes Visuais (escultura, fotografia, pintura, grafites e gravuras), Artesanato (exposições e ateliês) e Artes Aplicadas (design e moda).

Dos projectos que deram entrada para avaliação, 66 são de arte performativa, 14 de artes visuais, artes aplicadas, 10, e Artesanato, 11 projectos.

Este incentivo financeiro para projectos da sociedade civil e criadores está enquadrado no âmbito do Programa do Governo para a IX Legislatura, que visa colocar a cultura no centro de políticas activas de criação de emprego e de novas oportunidades para os jovens e criadores cabo-verdianos.

Conforme a mesma fonte, em nota de imprensa enviada às redacções, o edital para o financiamento de projectos foi lançado em 2016, no entanto, para o ano económico 2020, passou a ser designado Candidatura ao Financiamento dos Projectos Culturais e Criativos. Desde o primeiro lançamento deste financiamento até este ano (2020) já foram contemplados 124 projectos.