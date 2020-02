Praia recebe primeira edição de mostra de filmes dirigidos por mulheres

A cidade da Praia recebe no mês de Março, a primeira edição da mostra de filmes dirigidos por mulheres - CENA. Este evento vai homenagear a cineasta de origem cabo-verdiana Claire Andrade Watkins.

“A ideia surgiu depois da minha participação no Festival de Cinema do Rio de Janeiro, no programa Talent Press Rio. Ao regressar pensei fazer algo com a experiência que tenho. Como tenho constatado que continuam a surgir mais homens do que mulheres dedicados ao cinema e ao audiovisual, pensei nesta mostra como algo que pudesse ajudar a incentivar que mais mulheres enveredem por esta área”, afirma a curadoria da Mostra CENA Chissana Magalhães.

Esta edição que terá a duração de dois dias, será dedicada a exibição de filmes de realizadoras cabo-verdianas, no país e na diáspora. “Mas não descartamos já na próxima edição internacionalização o cartaz”, avisa.

Esta primeira edição homenageará a cineasta veterana Claire Andrade Watkins, autora de filmes como Some Kind of Funny Portoricans?, Serenata de Amor e Working the Boats: Masters of the Craft.

“A CENA pretende ainda ser, em simultâneo, uma celebração da ousadia das mulheres que se têm dedicado ao fazer cinematográfico e um estímulo para que muito proximamente novos nomes venham a juntar-se a este grupo restrito, e para que nos filmes cabo-verdianos, a presença de mulheres e de temas que lhes digam respeito, tenham cada vez maior destaque”, assegura.

Chissana Magalhães acredita que muitas mulheres vão abraçar essa iniciativa. “Penso que ao mostrar os filmes já feitos por outras mulheres, e as que participam nesta edição são todas elas premiadas, e ao ter as realizadoras presentes, a falar do seu trabalho, isso funcionará sim como um estímulo. Também pretendemos lançar uma espécie de concurso durante a CENA que, esperamos que resulte na produção de novos filmes dirigidos por mulheres”.

Para além das sessões de filmes, o programa irá contar com duas oficinas de produção cinematográfica destinadas as jovens mulheres e painéis de debate.

Esta edição contará com o apoio da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, do portal Sapo.cv e da produtora Parallax.