Seis grupos oficiais desfilam hoje na Avenida Cidade de Lisboa

Com a desistência do grupo Estrela da Marinha do bairro de Terra Branca, a Avenida Cidade de Lisboa vai receber o desfile de seis grupos oficiais.

Vindos D`África, Samba Jô, Vindos do Mar, Maravilhas do Infinito, Bloco Afro Abel Djassi e Artístico Deusa do Amor, são os grupos que estarão na avenida.

O grupo Vindos do Mar terá como enredo “Cabo Verde e seus parceiros de desenvolvimento”, Maravilhas do Infinito vai desfilar com “Viagem ao cinema num sonho”, Samba Jó com “África Minha África Nossa”, Bloco Afro Abel Djassi com “A herança africana na história de Cabo Verde”, Artístico Deusa do Amor com “Morna é nos alma” e Vindos D`África “Da criação ao Caos”.

Este ano, a festa de Rei Momo contará ainda com a participação de um grupo de animação que virá de Açores, Portugal. É o grupo da cabo-verdiana, Dona Néné que vive em Açores. Este grupo de animação é formado por 60 elementos.

De acordo com o sorteio, o grupo Vindos do Mar será o primeiro a desfilar na avenida, segue-se Samba Jó, Artístico Deusa do Amor, Bloco Afro Abel Djassi, Maravilhas do Infinito e Vindos d`África.