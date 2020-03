Gala dos CVMA adiada

A gala da 10ª edição dos Cabo Verde Music Awards (CVMA) foi adiada, devido ao coronavírus.

A organização dos Cabo Verde Music Awards informou, em nota de imprensa, que a 10ª edição dos Prémios da Música Cabo-Verdiana, que normalmente acontece entre Março e Maio, na cidade da Praia, vai ser adiada.

Segundo a organização, a decisão foi tomada depois de o Governo ter determinado como medida preventiva a proibição até 30 de Junho do corrente ano, de todos “os eventos internacionais realizados em Cabo Verde que reúnam números elevados de participantes vindos de países com Covid-19”.

“É o caso dos CVMA, que, anualmente, reúne na capital dezenas de músicos oriundos de diversas paragens, nomeadamente das comunidades emigradas e países amigos de Cabo Verde, onde já se verificaram casos de coronavírus”, lê-se na nota.

A organização lamenta o adiamento, mas acredita que é a medida mais acertada face à evolução rápida da epidemia do Covid-19 a nível mundial, e prometem trabalhar afincadamente, aproveitando este período de adiamento para introduzir uma profunda transformação no projecto/marca, perspectivando regressar brevemente com novidades referentes à celebração dos 10 anos do evento.

De referir que ontem foram adiados a 12ª edição do Kriol Jazz Festival, agendada para Abril, e o Festival da Gamboa, marcado para o mês de Maio. O encontro da Rede das Cidades da UNESCO que acontece no mês de Abril, também foi adiado.

O Atlantic Music Expo e o Grito Rock Praia, outros eventos de relevo previstos para breve na Praia, ainda não confirmaram o adiamento uma vez que os seus organizadores estão a espera da posição do Governo para tomar a decisão.