10ª edição dos CVMA com forte participação do público

Na 10ª edição dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), o público vai escolher os jurados e os nomeados. Esta informação foi avançada hoje, por Zito Sequeira, um dos organizadores do evento.

A 10ª edição dos CVMA terá dois pontos diferentes dos anos anteriores: primeiro é que a organização vai escolher oito jurados. Desses, serão seleccionados quatro, através de voto do público.

Já na escolha dos nomeados, os quatro jurados seleccionados pelo público vão nomear oito a dez músicas em cada categoria. Depois, o público irá escolher três. Essas serão entregues aos jurados e o vencedor será conhecido na gala final.

Segundo Zito Sequeira, está é uma forma de envolver o público no evento. “Essas serão as alterações que serão feitas para a 10ª edição dos CVMA . Estamos cada vez mais a envolver e a engajar o público neste evento”.

O regulamento da gala será divulgado no mês de Novembro, próximo. “Vamos ter mais transparência. Com a participação do público, vamos conseguir agradar a cada vez mais pessoas”.

Zito Sequeira garante que a organização está a preparar algo em grande para marcar a 10ª edição dos CVMA.