After Party dos CVMA será no espaço Ware House

Como manda a tradição, depois da gala dos Cabo Verde Music Awards (CVMA) acontece a after party, festa que junta vencedores, nomeados, convidados especiais e fãs do evento, para celebrar com muita música e surpresas o sucesso da música cabo-verdiana.

Este ano, o after party será no espaço Ware House - Sigui Sabura. A gala da IX edição dos CVMA, agendada para o dia 4 de Maio, na Assembleia Nacional, terá como lema “A nossa música, os sons das nossas ilhas”. Segundo a organização, a data de início da venda dos bilhetes, será anunciada ainda nesta semana. Também o preço dos ingressos, assim como os convidados especiais que vão abrilhantar a after party serão divulgados posteriormente. Os CVMA que este ano estão envoltos em polémica. Depois de Denis Graças ter renunciado publicamente à sua nomeação e lançado dúvidas sobre alguns pontos da organização, que considera "duvidosos", o fundador do evento, Gilyto Semedo, respondeu dizendo que o artista sofre de “amnésia aguda”.

